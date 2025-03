RC - Dernières infos

Monthey: une performance-lecture pour lancer la semaine valaisanne contre le racisme

Pour marquer le lancement de la semaine valaisanne contre le racisme, la bibliothèque interculturelle « A Tous Livres » a organisé à Monthey vendredi soir une performance-lecture.

15 jeunes venants de différents pays ont lu des textes qu’ils ont eux-même écrits et recensés dans un livre : « Histoires avec des bosses », créé par l’association TRAMES. Cette association lausannoise a pour but de donner une voix à ces jeunes qui ont tous un parcours migratoire. Au total, une cinquantaine de personne a répondu présent pour cette soirée organisée en collaboration avec des élèves de l’Ecole de commerce de Monthey, et dont le repas a été réalisé par l’association de femmes migrantes « Plurielles ».