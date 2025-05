RC - Dernières infos

Monthey : une librairie vous propose une Grande Dictée pour occuper votre vendredi soir

La librairie montheysanne A l’Ombre des Jeunes Filles en Fleurs organise sa toute première « Grande Dictée ». L’occasion de tester votre maîtrise de la langue de Molière, dans une ambiance festive.

Vendredi soir, la Salle Centrale de Monthey accueillera la première édition de la Grande Dictée, organisée par la librairie « A l’Ombre des Jeunes Filles en Fleurs ». Bien qu’il s’agisse d’une dictée, rien de comparable avec l’exercice noté que l’on a tous subi dans notre enfance. « Nous voulons avant tout rigoler et se retrouver autour de la littérature et du Français. Après la récitation, une correction collective sera suivie d’un apéro », explique Anne-Rey Mermet, employée au sein de la librairie montheysanne.

Même si pour beaucoup, préparées comme non-préparées, les dictées furent traumatisantes à plus d’un titre lors de l’école obligatoire, l’événement de cette fin de semaine se veut bien plus décontracté et ouvert. « Tout le monde peut participer, y compris celles et ceux qui ne sont pas sûrs de leur habileté en orthographe », sourit Anne Rey-Mermet.

L’interview de l’organisatrice de la Grande Dictée et employée à la librairie « A l’Ombre des Jeunes Filles en Fleurs » à Monthey.

Les personnes souhaitant s’inscrire peuvent s’adresser à la Librairie directement ou se présenter sur place vendredi soir à 18h.

Guillaume Abbey