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Monthey : une grange entièrement détruite par les flammes

Une grange située à proximité de la patinoire de Monthey a été ravagée par les flammes ce matin.

Alertés à 4 h 50, les 35 pompiers du Centre de Secours et Incendie Chablais-Valais ont maîtrisé l’important incendie en près de deux heures. Glenn Martignier, chef de la sécurité de la commune de Monthey, confirme que l’extinction de ce feu de bois, dont l’origine reste inconnue, est désormais terminée et qu’aucune victime n’est à déplorer. D’importants dégagements de fumée blanche persistent toutefois en plaine. Bien qu’odorantes, les émanations sont sans risque pour la population.

Crédit : Glenn Martignier

ADC