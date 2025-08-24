RC - Dernières infos

Monthey: une forte participation pour la 14e édition de la Montheysanne

La 14e édition de la Montheysanne a été marquée par une forte participation. Elles étaient 2’300 à courir ou marcher ce dimanche à Monthey pour soutenir les femmes touchées par le cancer.

Cette année, les 2’000 dossards ont été vendus quelques jours avant le début de la course, ce qui a poussé l’organisation à lancer une nouvelle catégorie, la No-Limit. Magaly Lambert, présidente de l’association, tient un bilan réjouissant de cette 14e édition.

Depuis la première édition, le succès n’a fait qu’augmenter chaque année. Et avec lui, la fierté et le soutien. On retrouve Magaly Lambert.

Cette participation et cet enthousiasme sont primordiaux, car selon la présidente de l’association, c’est aussi un gros coup de boost d’énergie pour les personnes malades qui étaient présentes.

Lutter contre l’isolement des personnes malades et les aider dans leur guérison, c’est aussi l’objectif de l’association la Montheysanne.