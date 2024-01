RC - Dernières infos

Monthey : une boutique récupère et reconditionne les Lego d’occasion

« Juste Une Brique de Plus » s’est spécialisée dans le reconditionnement de Lego. Le magasin propose des boites d’occasion et neuves que la firme danoise ne produit plus.

Située à mi-chemin entre le Vieux Pont et l’Hôtel de Ville de Monthey, « Juste Une Brique de Plus » ne laisse aucun promeneur indifférent. A travers, sa vitrine on peut deviner plusieurs centaines de constructions en Lego et encore plus de boites de jeu, neuves ou d’occasion.



De tailles et d’époques différentes, les sets montés se contemplent comme des oeuvres.



Celles-ci sont entièrement reconditionnées par Stéphane Lou, le gérant de la boutique « Juste Une Brique de Plus ». Véritable aficionado de la petite brique depuis son enfance, âgé de 41 ans aujourd’hui, il nettoie et répertorie toutes les pièces. Après être passées entre ses mains, et suivant leur état, elles sont remises en vente.

Guillaume Abbey a rencontré Stéphane Lou dans son magasin et nous donne les raisons qui l’ont poussé à créer « Juste Une Brique de Plus ».



Sur les étagères à l’intérieur de la boutique, les prix des 500 boîtes sont étiquetés à grand renfort de « post-it », afin de ne pas endommager les emballages.

Et parmi toutes ses structures et ses boîtes de jeu, le gérant de la boutique montheysanne de Lego a tout de même ses favoris. Stéphane Lou.



Dans ces tiroirs, plus d’un million de pièces détachées ont été nettoyées et classées.