Monthey: une année 2026 au budget déficitaire, mais riche de projets en cours de réalisation

La dernière séance de l’année du conseil général de Monthey a eu lieu lundi soir. A bulletin secret, le législatif a validé un budget déficitaire de près de cinq millions de francs.

Lors de sa dernière séance de l’année, le conseil général de Monthey a accepté le budget 2026. Affichant un excédent de charges de près de cinq millions de francs, il a été adopté lundi soir par le plénum avec 39 voix pour, et 14 oppositions. Cette approbation enclenche la réalisation et la poursuite de projets d’envergure pour la cité chablaisienne, comme un nouveau poste de police et les travaux compliqués du bâtiment « Simplon 10 ». Le gouvernement montheysan a également fait une mise au point (finale ?), au sujet des toilettes mixtes de l’établissement scolaire « Mabillon V ».

Un déménagement « mûrement réfléchi »

Cette validation permettra, entre autres, le démarrage de projets tel que l’hôtel de police qui sera déplacé dans la maison du Cotterg, anciennement occupée par le CMS Bas-Valais. Un déménagement qui a suscité quelques interrogations de la part de conseillers généraux, dénonçant « un manque de maturité ». A la tribune, le président de la Ville de Monthey Fabrice Thétaz a défendu « un projet mûrement réfléchi alors que les services de police municipale sont à l’étroit dans leurs locaux actuels (ndlr : situés dans le bâtiment administratif principal) ». L’aménagement d’un « Hôtel de police » à la Maison du Cotterg est devisé à CHF 2’920’000. — et permettra « des synergies avec la police cantonale qui viendrait s’installer dans le secteur d’ici quelques années », a-t-il annoncé.

Au menu également, deux demandes de crédit complémentaire liées au projet Simplon 10, le futur site du service Enfance, Jeunesse et Jumelage en cours de réalisation, ont été acceptées. Le premier, d’environ 1,2 million de francs, est destiné à la bâtisse. Le second s’élevant à 400’000 francs concerne les aménagements extérieurs. Pour rappel, au budget 2025, cette transformation s’élevait à CHF 4’500’000. —. Un montant largement franchi en raison « d’une rénovation très lourde et complexe, rendue particulièrement difficile par les contraintes liées à un établissement accueillant du public et par divers éléments imprévisibles, tels que l’augmentation significative des coûts des matériaux et la modification de la destination du bâtiment », explique le conseil municipal dans son message au conseil général.

« Pas une spécialité montheysanne »

Dans la salle, les élus de tous groupes ont salué la démarche de la Municipalité de communiquer de façon transparente sur ces deux dépassements de budget. Mais ont quand même reçu l’information avec un brin d’amertume. « Pensez-vous que cela pourrait arriver dans le domaine privé ? », interroge le chef de file de « Monthey Demain » Patrick-Alexandre Braem, et le responsable de groupe « PLR » Bryan Gremaud d’abonder « nous avons l’impression d’être mis sur le fait accompli ». Enfin, la constitution de facto d’un comité de pilotage (COPIL) pour accompagner les futurs projets d’ampleur similaire fut proposée par Robert Burri, chef de groupe « Parti socialiste et Gauche citoyenne ». « Afin d’assurer un suivi continu de l’évolution du chantier », suggère-t-il.

Ces dernières années à Monthey, d’autres projets ont connu des surplus budgétaires. La réaction du président de la commission de gestion et membre du groupe PS et Gauche Citoyenne, Olivier Ostrini.

« Il n’a jamais été question de vestiaires mixtes »

L’exécutif, par la voix de sa conseillère Aferdita Bogiqi, a également partagé ses conclusions au sujet des WC Mixtes du centre scolaire Mabillon V. L’exécutif a indiqué que les toilettes sont aux normes actuelles et rappelle qu’elles ont été validées par les instances cantonales et communales.

Dans le même temps, l’élue socialiste a profité de faire le point sur les futurs vestiaires et douches de la double salle de gymnastique, située à proximité de l’école. Une rumeur les annonçait « mixtes ». Aferdita Bogiqi.

Guillaume Abbey