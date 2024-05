RC - Dernières infos

Monthey: un potager à partager sortira bientôt de terre au centre-ville

800 mètres carrés de jardins vont pousser au centre-ville de Monthey entre l’été et l’automne 2024. Le projet Au Jardin, porté par l’association Ciboulette et Grelinette, cherche désormais des bénévoles aux mains vertes.

L’objectif de l’association Ciboulette & Grelinette, qui a vu le jour il y a un an, est de rapprocher la population vivant au centre-ville de Monthey de la nature. « Nous souhaitons offrir à celles et ceux qui n’ont pas de jardin, la possibilité de mettre les mains dans la terre » annonce d’emblée la présidente de l’association, Carine Girod.

Elle et son mari Lionel sont à l’origine du projet, qu’ils ont logiquement intitulé Au Jardin. « Les projets Au Kiosque et Au quai se trouvent dans le même secteur. Avec Au jardin on complète l’offre » nous glisse tout souriant celui qui s’autoproclame homme à tout faire de l’association.

Les deux passionnés de jardinage ont reçu le feu vert communal en avril 2024 et pourront cultiver un espace situé à côté de la Maison-Blanche. Une des conditions sine-qua-non de ce soutien des pouvoirs publics: la création d’un jardin partagé teinté d’une utilité publique et accessible. « Le potager sera ouvert aux personnes âgées, aux jeunes. Nous aménagerons des bacs et des chemins pour les personnes à mobilité réduite », souligne Carine Girod.

Les premières récoltes ne se feront pas avant l’année prochaine, cela n’empêche pas les deux fondateurs d’imaginer leur production. Carine Girod, présidente de l’association Ciboulette et Grelinette.

Avant de pouvoir récolter fruits, salades et tomates, des travaux préparatoires vont être apportés cet été. Et tout le monde est le bienvenu. Lionel Girod, le co-fondateur.

Une présentation publique du projet aura lieu le jeudi 23 mai sur place, à l’avenue de la Plantaud, à côté de la Maison-Blanche à Monthey.

Guillaume Abbey