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Monthey: un parc solaire de grande ampleur entre en service chez CIMO

Le site de CIMO Compagnie Industrielle de Monthey SA franchit une étape dans sa transition énergétique avec la mise en service d’un vaste parc solaire au cœur de la zone industrielle.

L’un des plus puissants parcs solaires de Suisse a été inauguré vendredi à Monthey, sur le site de CIMO Compagnie Industrielle de Monthey SA. Un projet d’envergure qui illustre les ambitions de la transition énergétique en Valais.

Présenté lors d’une cérémonie officielle en présence des équipes du projet et des autorités, ce parc solaire doit produire environ 11,5 millions de kilowattheures par an, soit l’équivalent de la consommation de 2’700 ménages.

Chef de projet chez CIMO Compagnie Industrielle de Monthey SA, Michael Peterschmitt revient sur la mise en place de cette installation :

L’installation des 16’500 panneaux solaires aura nécessité une année de travaux. Un chantier conséquent, réalisé au cœur d’un site industriel en activité.

Le directeur de CIMO Compagnie Industrielle de Monthey SA apporte également son éclairage. D’origine allemande, Helge Huerkamp souligne que ce type de parc reste encore rare en Suisse, contrairement à son pays d’origine :

Découvrez en images le parc solaire inauguré à Monthey

/JGA