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Monthey: un homme décède après une altercation à la gare

Un homme de 35 ans est décédé lundi des suites d’une violente altercation survenue samedi matin devant la gare de Monthey en Valais. Trois suspects âgés de 22 à 30 ans ont été interpellés, dont deux sont toujours placés en détention provisoire.

Une violente altercation samedi à la gare de Monthey a coûté la vie un Français âgé de 35 ans. Grièvement blessé, il est décédé lundi. Trois personnes ont été interpellées.

Peu avant 07h00 samedi matin, pour des raisons que l’enquête devra établir, deux individus s’en sont pris à un homme devant la gare de Monthey avant de prendre la fuite, ont annoncé lundi le Ministère public du Valais et la police cantonale.

La victime a d’abord été prise en charge et réanimée par le personnel de la gare, avant l’arrivée des secours. Le trentenaire a ensuite été transporté en ambulance à l’hôpital de Sion, où il a succombé à ses graves blessures lundi.

Trois auteurs présumés ont été rapidement arrêtés. Il s’agit de ressortissants portugais, franco-algérien et angolais âgés de 22 à 30 ans. A l’issue de leurs auditions, ils ont été placés en détention provisoire. Le ressortissant portugais a été remis en liberté et sera poursuivi pour omission de porter secours.

Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

ATS