Monthey : un centre équestre qui placera le bien-être du cheval au centre des préoccupations

Manège, écurie active, restaurant, centre de soins et de formations, hébergements. Le centre équestre de Monthey du futur, écoresponsable et en adéquation avec son temps, placera le cheval au cœur.

Le futur centre équestre de Monthey situé aux Mangettes semble devenir de plus en plus concret. Comprenant un manège, une écurie, un centre de thérapies et de soin, un restaurant et des logements entre autres, le projet pourrait voir le jour en 2027.

Espérés au printemps 2026, les premiers coups de pioche succéderaient à l’autorisation de construire, dont la mise à l’enquête s’est achevée le 6 octobre. Basé sur le bien-être humain et équin, le centre Equin’Essence a pour objectif d’offrir un lieu de vie et de pratique moderne, qui met sur le même pied d’égalité le cavalier et sa monture. Composé de plusieurs bâtiments, le complexe est estimé à environ dix millions de francs.

Guillaume Abbey est allé à la rencontre du couple de gérants, Nadine et Floran Garnier, au manège de Monthey, qui vit ses dernières années sous cette forme.

