Monthey: un Carnaval à la Folie!

Le Carnaval de Monthey a révélé le thème de la 153e édition : un Carnaval « à la folie ».

Il se tiendra du 12 au 17 février 2026, organisé par un comité modifié après le départ de Jean-Charles « Charly » Vernaz et de Samantha Scesa, président et vice-présidente. Le nouveau président est d’ailleurs Xavier Daven, qui était déjà responsable notamment du Bout’Rions. Le programme restera le même, avec le grand cortège le dimanche, pimponicaille le lundi et le jugement du bonhomme hiver et le cortège des enfants le mardi.