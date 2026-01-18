RC - Dernières infos

Monthey: un cabanon a été la proie des flammes samedi soir à Choëx. Une enquête est ouverte

Un incendie s’est déclaré samedi soir dans le quartier d’Outre-Vièze à Choëx. L’alarme a été donnée vers 21 heures.

Un cabanon de jardin a été la proie des flammes, nous indique la police cantonale valaisanne dimanche matin. L’incident, visible depuis la plaine, a mobilisé deux patrouilles de police, dix véhicules de pompiers et une trentaine de sapeurs-pompiers des corps du site de CIMO, des Dents-du-Midi, des Centres de Secours et Incendie du Chablais valaisan et du Haut-Lac. Une ambulance a également été dépêchée sur les lieux.

Aucune victime n’est à déplorer, seul le propriétaire a été légèrement incommodé. Une enquête a été ouverte par le ministère public valaisan afin de déterminer les causes exactes de l’incendie.