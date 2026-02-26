RC - Dernières infos

Monthey: un bâtiment regroupant plusieurs services de l’Etat verra le jour d’ici 2031

La politique de décentralisation de l’Etat du Valais se poursuit. Le Canton annonce, d’ici à 2031, la réalisation d’un bâtiment regroupant plusieurs services à Monthey, pour un coût total de 34 millions de francs.

« La volonté du Conseil d’Etat est de regrouper toutes les infrastructures étatiques dans un seul bâtiment, afin d’y créer un guichet citoyen », explique l’architecte cantonal Philippe Venetz. D’ici à 2031, une nouvelle construction sera réalisée dans le quartier du « Cotterg », à proximité de la médiathèque Casa Nova et de l’avenue de France. « Pour l’heure, deux sites sont à l’étude dans ce secteur », révèle Philippe Venetz.

Délocalisation égrenée le long du Rhône

S’inscrivant dans la politique de décentralisation de l’Etat du Valais, centrée sur les cinq pôles de plaine que sont Viège, Sierre, Sion, Martigny et Monthey, ce « super-bâtiment » administratif permettra aux citoyennes et aux citoyens du Bas-Valais d’avoir accès à des guichets étatiques. Pour certains services, déjà présents dans la région montheysanne, comme la Police Cantonale, le service des poursuites et faillites, le centre de documents d’identité ou encore l’office régional de placement (ORP), il s’agit d’un regroupement et d’un « renforcement ».

Pour les autres, tels que les services de la population et des migrations (SPM), des dangers naturels (SDANA) et des forêts, de la nature et du paysage (SFNP), cette ouverture inédite reflète la politique de délocalisation, le long du Rhône, menée par l’Etat du Valais. Une politique enclenchée « il y a fort longtemps », dont l’idée était « d’offrir des lieux plus adaptés aux citoyens et aux employés de l’Etat, de régionaliser les services et de les répartir entre cinq pôles névralgiques », nous rappelle Philippe Venetz.

34 millions garantis et un site à déterminer

Coché dans l’agenda cantonal à l’année 2031, ce dossier comporte plusieurs étapes politico-administratives à franchir. D’abord, le concours d’architecture, qui sera lancé au 2ème semestre 2026. Ensuite, si tout se déroule comme prévu, le Grand Conseil valaisan devrait se prononcer à la fin de l’année prochaine. Une décision qui précédera la mise à l’enquête. Si celle-ci ne génère aucune opposition, elle aboutira au démarrage des travaux au cours de l’année 2028, pour une durée de trois ans.

Cette nouvelle construction reviendra à 34 millions de francs, une somme entièrement puisée dans le fonds “FIGI“ (Fonds de financement de l’investissement et de la gestion des immeubles de l’Etat). « Ce montant est donc garanti, car il s’agit d’une priorité cantonale », confirme le chef du Service valaisan de l’immobilier et du patrimoine.

Actuellement, deux sites sont retenus à proximité de la médiathèque « Casa Nova » de Monthey. « Il est clairement déterminant d’être situé au centre-ville si l’on veut être efficaces en termes d’accessibilité aux guichets », indique Philippe Venetz.

Un quartier en pleine mutation

Ce quartier, celui du Cotterg, va connaitre de profonds changements dans les années à venir, notamment le déplacement de la gare AOMC. Rappelons que ce projet est retardé en raison de la suspension temporaire des travaux du chantier AOMC 2030 par les Transports Publics du Chablais. A terme, le tracé ferroviaire laissera place à une « voie verte », et la route cantonale fera également l’objet d’une cure de jouvence ces prochaines années.

A cela s’ajoutent l’arrivée prochaine de la police communale dans la Maison du Cotterg, anciennement occupée par le CMS, et l’agrandissement envisagé de l’Ecole de Commerce et de culture générale. Cette superposition d’ouvrages laisse présager une forte concentration de chantiers d’ampleur dans la zone, mais sans conséquence pour le bâtiment de l’Etat du Valais, assure Philippe Venetz. « Le calendrier de notre projet est totalement indépendant de ces réalisations. Nous avancerons donc à notre rythme ».

Bien que la gare routière et le parking du Cotterg subsisteront, le déménagement prévu de la Gare AOMC vers la Gare CFF pourrait entrainer un affaiblissement de la mobilité dans ce secteur, et donc un accès moins aisé aux futurs guichets regroupés montheysans, notamment pour les citoyens venant de Collombey-Muraz et de la Vallée d’Illiez. Un risque que tempère Philippe Venetz.

A noter que Philippe Venetz a répondu à nos questions, avant l’annonce de sa démission le 25 février.

Guillaume Abbey