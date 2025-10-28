RC - Dernières infos

Monthey testera un nouveau type de permanence sociale de rue à la fin du mois d’octobre

Une nouvelle permanence sociale fera son apparition à la fin du mois d’octobre à Monthey. Confidentielle et sur la base du volontariat, elle sera destinée à la jeunesse, mais également aux familles.

« L’idée est d’aller là où on en a besoin », justifie Nupur Ternynck, responsable de la cohésion sociale à Monthey, à propos du nouveau projet du service de la Jeunesse. A partir de la fin du mois d’octobre, une nouvelle permanence de Soluna (l’autre nom du service de la Jeunesse) prendra ses quartiers dans le Parc du Cinquantoux, chaque jeudi de 16h à 18h. S’il est destiné en priorité aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, les familles auront également la possibilité de fréquenter ce lieu. « C’est là que ce projet est particulièrement novateur. N’importe qui dans le besoin pourra se présenter dans notre mobil-home », explique Nupur Ternyck.

Confidentialité et spontanéité

A l’intérieur de cet espace confidentiel et anonyme, les personnes volontaires seront reçues par un travailleur social hors-mur (TSHM), avec lequel elles pourront s’entretenir sur toute sorte de thématiques, « allant de l’addiction à la recherche d’un nouvel emploi, en passant par la violence et la gestion de son budget », illustre Nupur Ternynck

Porté par le service de l’Enfance, Jeunesse et Intégration, ce type de dispositif existe déjà à Monthey, à des endroits qui ne sont pas choisis au hasard.

Si ces échanges sont déjà possibles sur rendez-vous et dans un endroit dédié, ce déploiement amène de la spontanéité à la méthode.

A noter qu’à l’extérieur, la caravane de Soluna proposera un espace collectif dédié à l’échange et à la prévention,

Guillaume Abbey