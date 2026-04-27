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Monthey: succès pour le festival Existe

Le Festival Existe, dédié à la culture hip hop, s’est achevé hier soir à Monthey, au terme d’une édition marquée par une forte présence durant 3 jours.

Avec plus de 950 spectateurs, danseurs et artistes venus de Suisse et de l’international, cette 4ème édition confirme la place d’Existe dans le paysage hip-hop. Un festival porté par le duo de danseurs de la région Cooper et Voldo, en collaboration avec le Théâtre du Crochetan.

www.existe.ch