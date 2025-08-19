RC - Dernières infos

Monthey : « Sam » et « Charly » ont rangé leurs habits du comité d’organisation du Carnaval

Samantha Scesa et Jean-Charles « Charly » Vernaz ont tout vécu au sein du comité d’organisation du Carnaval de Monthey. De la prise de possession du hangar, au 150e, en passant par la crise sanitaire. Retour sur plusieurs décennies de rires et de fête.

Ils cumulent à eux deux plus de 55 ans de présence au comité d’organisation du Carnaval de Monthey. Samantha Scesa et Charly Vernaz ont rendu leurs habits « d’officiels » du plus célèbre carnaval romand, après avoir célébré dignement, et en couverture télévisuelle mondiale, la 152e édition du raout montheysan en février-mars 2025. « Notre décision était prise depuis un petit bout de temps, mais on ne voulait pas partir en cours de préparatifs », nous explique le binôme de désormais ex-président et ex-vice-présidente.

Après avoir vécu des carnavals en temps de crise sanitaire, mis sur pied le championnat du monde de lancer de confettis et, entre autres, organisés une 150e édition, tous deux ont donc décidé de dire ensemble « stop » cette année. « Ce jubilé du 150e était une succession d’événements à créer en amont, une exposition, une disco-glace ou encore la publication d’un livre sur l’histoire du Carnaval », énumère Samantha Scesa « histoire de faire monter la sauce ».

Leur succèderont à la table des responsables, Mireille Dorthe et Jérôme Perrin. « On s’en va. Désormais nous serons suspendus aux lèvres du comité pour les annonces à venir. Comme tout le monde », se marre celui qui était président depuis la fin des années nonante.

Les deux amis ont accepté de revenir sur leurs expériences, longue de 35 ans pour Charly, et « plus d’une vingtaine » pour Samantha. Dans la bonne humeur, la nostalgie et surtout le sentiment du devoir accompli, inséparables et jamais à court d’idées, ils nous ont confié en primeur leurs sentiments. À commencer par l’élément à retenir de toutes ces années, attention à la malice des réponses.

A noter que le 153ème Carnaval de Monthey se tiendra du 12 février au 17 février 2026.

Guillaume Abbey