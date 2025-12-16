RC - Dernières infos

Monthey: reprise de la production d’azurants optiuques de BASF par Catexel

Après 17 ans d’activités en Valais, BASF entend quitter le site de production de Monthey. L’entreprise cédant sa place à Catexel, un des principaux fabricants mondiaux d’ingrédients de détergence.

La transaction porte sur l’ensemble des activités internationales, y compris la production d’azurants optiques sur le site chablaisien, ainsi qu’environ 80 collaborateurs. Cette transition marque la fin d’une période significative, tant pour la région que les collaborateurs. Prudemment optimistes, ces derniers réclament des garanties sur le long-terme. En effet, les associations d’employés, Atena et Angestellte Schweiz appellent ainsi Catexel à apporter des garanties claires, allant au-delà du minimum légal, dans l’esprit d’un respect des engagements existants, notamment en sur le plan de participation et d’acquis sociaux.

ATS