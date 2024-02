RC - Dernières infos

Monthey: reportage en coulisse avec les petites mains des décorations du carnaval

Le Carnaval de Monthey démarre jeudi 8 février avec le cortège de la Castalie. Dans bien des endroits de la ville, sa présence est déjà remarquée depuis des semaines, grâce aux décorations.

Préparées dans l’intimité, elles ont pour but d’annoncer l’événement et de faire monter l’ambiance en ville. A l’œuvre depuis plusieurs mois, les différentes équipes en charge des décorations ont passé des week-ends entiers à dessiner, peindre et assembler les pièces. Avant de passer le relais aux équipes de montage.

Guillaume Abbey leur a rendu visite en janvier en pleine réalisation et a suivi la dernière grosse étape : la pose du triboulet géant sur la place centrale. Son reportage.

Le triboulet géant sur la place centrale. Clou de l’opération « décoration » et aussi de l’identité carnavalesque montheysanne, le bonhomme rouget aux grelots jaunes y trônera jusqu’au mercredi des Cendres.

Loïc Manigley, responsable de la cantine pour le comité de Carnaval avec Valérie (à dr.) et Ganaële de l’équipe « déco cantine ».

Notre vidéo: