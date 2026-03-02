RC - Dernières infos

Monthey: possibilité de commander une attestation de domicile en ligne

Il est désormais possible de commander une attestation de domicile en ligne auprès de 4 communes pilotes en Valais.

Monthey, Val de Bagnes, Conthey et Viège participent au lancement de cette première prestation communale. Laquelle constitue une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie « Services numériques des autorités valaisannes » arrêtée par l’Etat du Valais, en collaboration avec la Fédération des communes valaisannes. Les 122 communes du canton devraient proposer cette prestation à leurs citoyens d’ici la fin de cette année depuis le portail online.vs.ch.