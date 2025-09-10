RC - Dernières infos

Monthey: portrait de la Directrice du Centre pour personnes sourdes et aveugles.

C’est une page qui se tourne pour le Centre des Marmettes à Monthey.

Après plus de 25 ans à la tête de cet établissement pour sourds et aveugles, sa directrice Françoise Gay-Truffer a décidé de passer la main à la fin du mois de septembre. Cheville ouvrière du Centre des Marmettes, cette chablaisienne d’adoption se lance un nouveau défi en rejoignant la Fondation Action FRSA.

10 septembre 2025

Comments are closed.