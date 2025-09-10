RC - Dernières infos

Monthey: portrait de la Directrice du Centre pour personnes sourdes et aveugles.

C’est une page qui se tourne pour le Centre des Marmettes à Monthey.

Après plus de 25 ans à la tête de cet établissement pour sourds et aveugles, sa directrice Françoise Gay-Truffer a décidé de passer la main à la fin du mois de septembre. Cheville ouvrière du Centre des Marmettes, cette chablaisienne d’adoption se lance un nouveau défi en rejoignant la Fondation Action FRSA.