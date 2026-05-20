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Monthey: pierres précieuses et histoires humaines

L’ancienne entreprise de pierres précieuses de synthèse, Djeva, est au cœur d’une exposition à Monthey.

Intitulée « Djeva, Rue des Saphirs, un siècle de pierres fines » : cette présentation permet au public de découvrir, ou redécouvrir, un fleuron de l’industrie chablaisienne. Une exposition imaginée par l’Association Monthey Patrimoine et qui est encore visible au château de Monthey jusqu’au 20 juin. Une partie de l’histoire de la région qui se dévoile depuis mars dernier et qui a déjà touché son public.

Jérôme Buttet, Président de l’Association Monthey Patrimoine.

20 mai 2026

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