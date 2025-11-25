RC - Dernières infos

Monthey nomme Karim Chérif à la tête du service des Finances

Le Conseil municipal de Monthey a désigné Karim Chérif, actuel chef comptable de la Ville, comme futur chef du service des Finances. Il entrera en fonction le 1er juillet 2026 et succédera à Gérald Gay-des-Combes, qui part à la retraite après 26 ans de service.

La Ville de Monthey a officialisé ce mardi la nomination de Karim Chérif, 45 ans, au poste de chef du service des Finances. Actuel chef comptable et adjoint du service, il connaît parfaitement les rouages communaux après plus de quinze ans d’expérience dans les finances publiques.

Passé par plusieurs fiduciaires montheysannes avant de diriger les finances de Champéry durant onze ans, Karim Chérif occupe depuis 2021 la fonction de responsable de l’équipe des finances de Monthey. Apprécié pour son leadership et sa vision stratégique, il combine expertise technique et connaissance fine du terrain local.

Il succédera à Gérald Gay-des-Combes, salué par la municipalité pour ses 26 années d’engagement à la tête du service. La Ville se réjouit de pouvoir compter sur les compétences de Karim Chérif pour assurer une gestion sereine et performante des finances communales.

/comm-JGA