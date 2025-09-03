RC - Dernières infos

Monthey : malgré l’interdiction, des pêcheurs ont été observés aux Mangettes. Le Canton réagit.

Les pêcheurs ont fait leur retour aux Mangettes à Monthey, alors que la pratique y est interdite depuis 2022. L’État du Valais rappelle l’interdiction en installant de nouveaux panneaux autour de la Gouille.

Face à la hausse de pêcheurs de retour à la gouille des Mangettes à Monthey, l’Etat du Valais réagit. Pour rappel, depuis juin 2022 la pêche y est totalement interdite, sur décision du Conseil d’Etat, à la suite d’une contamination aux substances industrielles synthétiques PFAS (per- et polyfluoroalkylées). « Depuis cette contamination, nous avons mis en place un assainissement. Des puits filtrants sont placés en aval des sources de pollution, qui permettent de la réduire », indique Arthur Royston, collaborateur scientifique au sein du SCPF (le Service Valaisan de la Chasse, de la Pêche et de la Faune), « mais cette pollution stagne dans les sous-sols et ça peut prendre des années à la nappe phréatique de la laver », nuance-t-il.

Le retour de la signalétique… et des pêcheurs

Récemment, le service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune a remis au goût du jour la signalétique aux abords de l’étendue d’eau, et a fait poser une dizaine de panneaux rappelant l’interdiction. « Nous en avions placé dès 2022, mais le développement de la végétation et certaines déprédations les ont rendus peu visibles avec le temps », reconnait Arthur Royston. « D’ailleurs au départ, l’interdiction était bien respectée, mais cela s’érode avec le temps, et les pêcheurs reviennent », remarque-t-il.

Le SCPF confirme également avoir reçu des demandes en ce sens de la part d’associations de pêche locales, qui ont observé, tout comme la police et le garde-pêche, ces comportements illégaux. Arthur Royston ne conteste pas la vétusté de la signalétique, qui peut en partie expliquer la réapparition de cannes à pêche clandestines aux Mangettes, mais le collaborateur scientifique et hydrobiologiste au Service Valaisan de la Chasse, de la Pêche et de la Faune avance d’autres raisons.

Le Service va poursuivre l’installation de panneaux et son travail de pédagogie aux Mangettes auprès des personnes aperçues au milieu d’une partie de pêche. Pour rappel, des sanctions peuvent être prononcées à l’encontre de ces potentiels contrevenants.

L’Etat du Valais rappelle que d’un point de vue sanitaire, et au vu des derniers tests effectués en février 2022 dans les eaux de l’étang des Mangettes, les poissons péchés malgré l’interdiction ne doivent pas être consommés. Les taux en PFAS constatés étant encore supérieurs aux normes légales européennes.

Guillaume Abbey