Monthey : l’institution des Marmettes a un nouveau directeur

L’institution des Marmettes de la Fondation Romande SourdAveugles change de direction.

Après 25 ans à la tête de la structure montheysanne qu’elle a fondée, Françoise Gay-Truffer passe le relais. Figure de référence dans le domaine du handicap sensoriel, elle poursuivra son engagement via la Fondation dédiée au développement de projets innovants.

Son successeur, Samuel Kuchel, a pris ses fonctions le 1er septembre. Âgé de 39 ans, marié et père de trois enfants, ce dernier est éducateur social de formation et maîtrise la langue des signes française. Il a dirigé plusieurs institutions médico-sociales durant plus de dix ans. Il se dit fier de relever ce défi dans un lieu « où il fait bon vivre », et entend maintenir un haut niveau de qualité tout en favorisant l’inclusion des personnes accompagnées.

Pour rappel, le centre des Marmettes accueille et accompagne au quotidien plus de 35 personnes, âgées de 15 à 65 ans, atteintes dans leur santé. La structure, qui compte environ 80 employés, a été pensée pour favoriser l’accessibilité à la mobilité, à la communication et à l’information des personnes accueillies en hébergement et en journée. En 2022, elle a ouvert de nouveaux ateliers socio-professionnels en ville de Monthey, à l’Avenue de la Gare.