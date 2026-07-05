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Monthey: l’incendie qui a touché un entrepôt ce samedi soir est éteint

Un important incendie s’est déroulé ce samedi soir à Monthey, à proximité du site chimique, dans le secteur de Technotube. Contacté, le chef de la sécurité de la ville de Monthey nous informe que le feu est éteint depuis 4h ce dimanche matin.

Les circonstances de l’incendie ne sont, pour l’heure, pas connues.