Monthey: l’hôtel des Cheminots accueillera entre 80 et 90 requérants d’asile d’ici la fin de l’année

En réponse aux besoins croissants, l’hôtel des cheminots à Monthey ouvrira ses portes à environ 80 à 90 personnes migrantes d’ici la fin de l’année. Une information confirmée ce lundi matin par Jérôme Favez, chef du service valaisan de l’action sociale. Cette décision fait suite à l’estimation de la Confédération, imposant à chaque canton d’accueillir un certain nombre de personnes migrantes. Nombre imposé en Valais cette année : 1200. Avec l’ajout de ces 80 places, le Valais comptera désormais 24 logements collectifs destinés aux demandeurs d’asile. Avec pour objectif d’offrir un environnement sain pour les familles, rassemblant des personnes de tous âges et de divers motifs d’asile. Le bail débutera le 1er septembre, et les premiers migrants devraient arriver d’ici la fin de l’année.

Développement suit.

/JG-GA