RC - Dernières infos

Monthey: Les travaux d’extension de la Tonkinelle sont désormais terminés

Les travaux d’extension de la crèche-nurserie « La Tonkinelle » à Monthey sont achevés. Une capacité augmentée qui se conjugue, selon la Cheffe du service, à un apport plus humain et social.

Située dans le quartier de la Gare CFF, l’institution « La Tonkinelle » a doublé la capacité d’accueil de sa nurserie, passant de 24 à 48 places. Cette évolution se fera en 2 étapes, avec 12 places ouvertes à la rentrée d’août, puis 12 autres qui viendront s’ajouter en janvier 2026. Par ailleurs, une nouvelle augmentation en crèche est prévue en août 2026, avec 26 places de plus.

Au total, la Tonkinelle en comprendra plus de 140 en additionnant les capacités en nurserie et en crèche. Et pour la Municipale chargée du service de l’enfance, de la jeunesse et de l’intégration, les volontés d’améliorer l’accueil et le service public ne s’arrêtent pas à la réalisation de cette extension. Karine Bressan.

Pour Anoutchka Russo, cheffe du service enfance, jeunesse et intégration de la Commune de Monthey, les apports de cette extension ne sont pas uniquement numériques.

D’un montant de 2,2 millions de francs, ces travaux ont permis de désengorger les listes d’attente en nurserie et en crèche. À ce jour et avec cette augmentation des capacités, le Service de l’enfance de Monthey accueille 612 enfants, de 0 à 12 ans, couvrant le préscolaire et le parascolaire.



Le groupe « Lila » fait partie de la nouvelle extension. © La Tonkinelle.

Guillaume Abbey