Monthey: les soeurs de St-Joseph vont quitter le Chablais

Après presque 200 ans à Monthey, la congrégation des Sœurs St-Joseph va quitter le Chablais en juillet prochain. Les trois dernières religieuses encore résidentes de la commune prendront la direction d’Annecy, cet été, pour y rejoindre une quarantaine de leurs consœurs.

L’histoire entre Monthey et la congrégation a débuté en 1836. Au fils des ans, les religieuses ont occupé multiples rôles au sein de la société montheysanne, que ce soit au sein d’hôpitaux régionaux ou de maison de retraite. Elles ont surtout œuvré pour l’instruction scolaire. Dès 1902, elles étaient en charge de l’école à tous les niveaux, enfantine, primaire et secondaire. Jusqu’en 2001, où elles ont quitté ce qui s’appelle désormais l’école de commerce et de culture générale de Monthey (ECCG).

Depuis, les sœurs St-Joseph sont encore trois dans leur foyer montheysan. Si l’instruction scolaire n’est plus forcément au programme, elles continuent à apporter un soutien, une aide, aux ainés par exemple, au home des Tilleuls ou encore avec des cours d’appuis de français pour les personnes migrantes.

Un chapitre de cent huitante huit ans

Après presque deux siècles de présence à Monthey, la communauté des sœurs de St-Joseph va refermer son chapitre chablaisien. Plusieurs raisons expliquent cette décision, d’une part le manque de relève, d’autre part l’âge avancé des religieuses. Ainsi dès le mois de juillet, elles déménageront du côté d’Annecy, où se trouve d’autres membres de leur congrégation.

À l’heure de remplir les cartons, Ludovic Turin a pu s’entretenir avec Sœur Claude Vuadens. Née à Vouvry, elle est la responsable de la communauté des sœurs St-Joseph de Monthey.

On souhaite évidemment tout le meilleur aux Sœurs St-Joseph, à qui, Monthey et ses environs doivent beaucoup.