Monthey : le site de « Clos-Donroux », anciennement Giovanola, sera dépollué en mars

A Monthey, la vaste dépollution du site de « Clos-Donroux », anciennement Giovanola va débuter en mars prochain.

Ce chantier, d’une durée d’environ six mois, vise à traiter une pollution historique du sous-sol par des solvants chlorés, principalement du perchloroéthylène, utilisés entre 1962 et 1992 pour le dégraissage d’électrolyseurs. La solution retenue et validée par le canton du Valais consiste à excaver trois sources de pollution jusqu’à 4,5 mètres de profondeur. Arnaud Dubois, municipal en charge de l’environnement, se veut rassurant : la pollution a été confinée à ce site.

Environ 1’650 m³ de terres contaminées seront retirés, permettant d’éliminer près de 98 % de la masse toxique, soit quelque 2’815 kg de PER. Un assainissement qui s’annonce complexe. Arnaud Dubois.

Estimé à 6,25 millions de francs, le projet doit stabiliser la situation environnementale et protéger la nappe phréatique. Ce chantier est en majorité financé par la commune, soutenue à hauteur de 28% par le canton du Valais.

