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Monthey : le prix du chauffage voué à augmenter

Le chauffage à distance était au cœur des discussions du Conseil Général de Monthey lundi soir. Au théâtre du Crochetan, les élus ont accepté à la quasi-unanimité – 53 voix pour, 1 contre et 2 abstentions – une révision à la hausse des tarifs.

Au mois de mars, la réticence des conseillers généraux à augmenter les charges de chauffage pour les citoyens avait envoyé cet objet en seconde lecture. Celle-ci a conclu, pour la séance de juin, qu’il était préférable de poursuivre la collaboration avec SATOM dans le cadre du chauffage à distance, malgré l’augmentation tarifaire. Antoine Bellwald, président de la commission ad hoc chargée d’étudier les enjeux de la tarification du chauffage à distance :

L’acceptation de la proposition de la commission ad hoc dite de « la fourchette basse » confère au Conseil Municipal une certaine latitude. Ce dernier peut désormais fixer le prix du kilowattheure dans une fourchette plafonnée à 11 centimes (contre 8,5 centimes jusqu’à présent). Cette augmentation vise à permettre à SATOM de continuer à développer son réseau, tout en limitant l’impact sur les porte-monnaie des Montheysans.

/Basile Dayer