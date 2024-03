RC - Dernières infos

Monthey: le président renonce à un nouveau mandat

Le président de Monthey Stéphane Coppey a annoncé ce lundi qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections communales en octobre 2024.

Le centriste montheysan estime qu’après 12 ans à la tête de la ville on se doit de se poser la question de son départ et qu’un nouveau souffle pour Monthey est nécessaire. Une décision mûrement réfléchie pour Stéphane Coppey, réflexion menée avec l’aide de sa famille et de quelques amis proches. Quant à son avenir politique, je cite : « je ne ferme aucune porte mais pour l’instant il n’y a rien qui se dessine ».

Stéphane Coppey, président de la ville de Monthey