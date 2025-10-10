RC - Dernières infos

Monthey : Le Pont Rouge va transpirer le Hip-Hop avec la 6ème édition du « Battle PR10 »

Le Battle PR10 revient au Pont Rouge samedi avec une sixième édition. Danseurs et danseuses venus de Suisse et de toute l’Europe s’affronteront pour un show hip-hop explosif, entre performance, rythme et compétition.

Le Battle PR10 revient samedi, au Pont Rouge de Monthey, pour une sixième édition. Né de la collaboration entre le duo chablaisien Cooper & Voldo et la salle montheysanne, l’événement de danse hip-hop va rassembler des artistes suisses et européens. Ils s’affronteront en 1 contre 1, pour tenter de décrocher le premier prix et son prize money de 1’000 francs.

En six éditions, l’épreuve chablaisienne a réussi à s’implanter dans le calendrier culturel de la région, tout en rayonnant aussi bien au-delà des frontières helvétiques. des artistes de tout le continent sont attendus. Un succès qui étonne parfois les organisateurs Les explications de David Gross, alias Cooper, co-organisateur du Battle PR10.

Après cinq éditions précédentes à succès, les organisateurs du PR10 s’attendent à une forte affluence. Pour mesurer la portance de l’évènement, les organisateurs aiment bien scruter le parking et analyser les différents véhicules qui s’y trouvent, comme nous l’explique David Gross.

Rendez-vous donc samedi, dès 12h30 au Pont Rouge de Monthey pour cette sixième édition du Battle PR10.

/LT