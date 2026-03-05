RC - Dernières infos

Monthey: le Festival les Ondes revient pour une 5e édition anniversaire

Le premier week-end de juin, la musique classique investira le couvert des Mangettes à Monthey, à l’occasion de la 5e édition du Festival Les Ondes. Au programme : battle de piano, soirée nordique et Schubertiade.

Le festival montheysan les Ondes essaie depuis 5 ans de démocratiser l’accès à la musique classique. Le premier week-end de juin, aux Mangettes à Monthey, le public pourra la découvrir sous une forme originale, loin des formats traditionnels. Le vendredi, place à une soirée aux accents nordiques, avec The Curious Bard, ou les bardes curieux en français, un groupe qui porte bien son nom, selon la directrice artistique du festival, Béatrice Berrut.

Le samedi sera consacré au piano, avec notamment une performance originale réunissant cinq musiciens autour de deux pianos à queue, précédé par une battle d’improvisation musicale, arbitré par l’humoriste Vincent Veillon. Un format né il y a plusieurs siècles, et oublié depuis. On retrouve Béatrice Berrut.

Le dimanche sera plus traditionnel : une Schubertiade le matin, puis du brass band et du jazz dans l’après-midi. Un programme éclectique qui s’inscrit pleinement dans la mission du festival qui est de démocratiser la musique classique et la rendre accessible. Un objectif déjà atteint, selon Eric Borgeaud, président du Festival les Ondes.

La 5e édition du Festival les Ondes se tiendra aux Mangettes, à Monthey, du 5 au 7 juin prochain.