Monthey: le festival Cerise sur electro pousse au Mirage dès jeudi

Cerise sur Electro débarque au Mirage à Monthey. Le festival de musique électronique propose une fin de semaine électrique en extérieur, mais pas jusqu’au petit matin.

Les férus de musique électronique en plein air pourront récolter le fruit de leur patience. Depuis jeudi soir et jusqu’à samedi au Mirage à Monthey, le festival Cerise sur Electro propose trois jours de musique gratuits et à ciel ouvert.

Avant 2016, et d’aller s’abriter au Pont-Rouge la salle de concerts montheysanne, l’événement se tenait en lisière de forêt entre Vionnaz et Vouvry.

Cela faisait donc neuf années qu’Helvetek — l’association à l’initiative du festival — n’avait plus rien organisé en extérieur. Le président de l’association Jean-Christophe Brändle, au micro de Guillaume Abbey.

A l’époque, et à l’instar de tous les rassemblements du genre, la fête se terminait au petit matin. Désormais, il faudra couper le son au plus tard à 23h30 entre jeudi et samedi soir. Pour Jean-Christophe Brändle ce n’est pas un problème.

A noter qu’Helvetek fêtera ses 20 ans l’an prochain et que le festival Cerise sur Electro ses 10 ans.