RC - Dernières infos

Monthey : le deuxième Concert du Nouvel An « comme à la télé » se tiendra le 1er janvier au Kremlin

Le Kremlin à Monthey deviendra le Musikverein de Vienne pour la seconde fois, le jeudi 1er janvier 2026. Après un premier concert du Nouvel An triomphal l’an dernier, la salle montheysanne remet ça, avec au programme quelques nouveautés.

L’invitation du Kremlin peut être trompeuse pour le lecteur, qui pourrait y voir une blague ou, plus sérieusement, la véritable convocation au mythique Musikverein de Vienne, en Autriche. Celui-ci accueille, chaque 1er janvier, le traditionnel concert du Nouvel An depuis 1939. Sur son site internet, la salle de concert du Kremlin, à Monthey, annonce : « Répertoire traditionnel viennois : Le Beau Danube bleu, la Marche de Radetzky, clappements de mains, fleurs, robes, nœuds papillon et champagne pour fêter le début de l’année 2026 ! ».

Un orchestre international pour la 1ère fois à Monthey

Pourtant, nous sommes bien dans le Chablais, et les caméras du monde entier ne seront pas braquées sur Yannick Barman, Cyril Regamey, Brandon Lin, Ben Holt et leurs invités. Ceux-ci proposeront une entrée musicale dans la nouvelle année. Pour certains de ces musiciens, à l’image du tromboniste taïwanais Brandon Lin, jouer à Monthey sera une première. « Cette année, l’orchestre s’est étoffé : un bassiste et un guitariste complètent cette formation inédite », révèle Ludovic Chappex, président du Kremlin à Monthey.

Dès 10h30 ce jeudi 1er janvier, le deuxième concert du nouvel an de l’histoire du lieu culturel chablaisien offrira une heure de musique classique. Les mélomanes, férus de la dynastie « Strauss » et d’autres compositrices et compositeurs des XIXe et XXe siècles, seront comblés.

L’inconnu(e) : un chef ou une cheffe d’orchestre

Le répertoire reste celui du « grand frère » viennois. « Tout le comité est friand de ce concert, et nous avons adoré le regarder à la télévision. Cela nous a grandement amusés de le faire à Monthey. De plus, l’année est ainsi relancée d’une manière très très fraiche », se réjouit l’organisateur et programmateur du Kremlin.

Entre les inamovibles « Le Beau Danube bleu » et l’entrainante « Marche de Radetzky », et autres plaisanteries, ce second concert du Nouvel An présentera quelques nouveautés, qui ne peuvent pas encore être divulguées. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous aurons des intervenants inédits et un chef ou une cheffe d’orchestre, nous ne connaissons pas encore son identité », s’amuse Ludovic Chappex. Le président confirme également la présence des « chasseurs » qui « avaient été acclamés l’année dernière ».

« La même chose, sans que ce soit la même chose »

Pour les membres du comité du Kremlin, il est essentiel de reprendre les codes du « show » autrichien du début d’année, tout en y intégrant de nouvelles idées, sur scène comme à côté. « La beauté de cet événement réside dans la préservation du cadre traditionnel et typique, tout en y ajoutant des touches nouvelles et comiques, sans jamais le dénaturer. Il faut faire toujours la même chose, sans que ce soit tout le temps la même chose », résume, souriant, Ludovic Chappex. Entre sérieux, tradition et éclats de rires, ce cocktail reprend les ingrédients qui incarnent « l’esprit montheysan ». Ludovic Chappex.

La mise sur pied de cette entame musicale en début d’année représente un petit défi pour le comité de la salle du Kremlin. En effet, la veille, soit le mercredi 31 décembre, Monthey sera enfiévrée par la traditionnelle Foire du 31. Ludovic Chappex, président du Kremlin ne le voit pas comme un obstacle. « Ça se coordonne assez bien, puisqu’on viendra le matin faire une répétition générale avant de sortir à la Foire. Et comme il faudra être en pleine forme le lendemain, nous pourrons rentrer à la maison en début de soirée ».

Rappelons qu’en 2025, la première édition, qualifiée de « mini triomphe » par Ludovic Chappex, avait attiré une centaine de spectateurs dans la salle montheysanne. Cette année, les portes s’ouvriront à 10h30, et des places seront disponibles à l’entrée dès ce moment-là. Toutefois, il est possible ses billets à l’avance.

Guillaume Abbey