Monthey: le dentiste rockeur en famille

Coup de projecteur sur un groupe de rock de la région pas comme les autres : son nom « Shameless ».

Si d’apparence la formation semble assez classique, il n’en est rien de sa genèse. Créé il y a 4 ans, « Shameless » se compose d’un guitariste, d’un pianiste et d’une famille presque complète avec un père et ses deux enfants. Autre particularité : le bassiste, qui n’est autre que le père de famille et dentiste de profession, ne savait pas jouer de la basse avant d’intégrer la formation.

C’est donc par passion de la musique mais surtout par amour de ses enfants que l’aventure a démarré. Partons à la rencontre de la famille Milacic de Monthey avec les deux enfants Ariana, chanteuse, et Zlatko, batteur, accompagnés de Michel, dentiste et bassiste à ses heures perdues.