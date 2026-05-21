RC - Dernières infos

Monthey: le Chablues est le lauréat du Prix culturel 2025

Le Prix culturel 2025 de la ville de Monthey a été attribué au Chablues Festival.

Il récompense un événement gratuit, populaire et de qualité, devenu, en quelques années, un rendez-vous incontournable de l’été. La remise du prix, d’une valeur de 5’000 francs, est prévue le 28 mai au Théâtre du Crochetan. Quant à la 8ème édition du Chablues, elle se tiendra les 7 et 8 août prochains.