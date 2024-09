RC - Dernières infos

Monthey : le centre de migrants ouvrira ses portes en janvier 2025

Monthey accueillera entre 80 et 90 migrants dès l’an prochain. Pour rappel, en mai, l’État du Valais avait informé la Municipalité de l’arrivée d’un hébergement collectif mixte à l’Hôtel des Cheminots.

Locataire officiel depuis le 1er septembre 2024, le service valaisan de l’action sociale aménage les locaux, où seront logées plusieurs nationalités et compositions familiales diverses. « Nous possédons treize sites en Valais, celui de Monthey sera le quatorzième de ce type » comptabilise Jérôme Favez, chef du service valaisan de l’action sociale.

« La Confédération impose au Valais d’accueillir 1’200 personnes cette année, cela représente 4,6% de la population migrante arrivant en Suisse » explique notre interlocuteur. « D’où la nécessité d’ouvrir de nouveaux centres d’hébergement comme à Monthey. Car le besoin est toujours grandissant, entre la guerre en Ukraine et les difficultés en Syrie et en Afghanistan. Nous sommes à la recherche constamment de nouveaux locaux d’ailleurs ».

Des formations pour les adultes, une classe pour les enfants

Les travaux comprennent la mise en place de salles de classe, de bureaux et de lieux communs, nécessaires à la scolarisation des enfants, et des premiers « moments de vie » sur le territoire suisse des 80 et 90 personnes que ce centre d’accueil hébergera.

Petit aperçu de la vie au sein du futur centre d’accueil de Monthey avec Jérôme Favez.

Mais l’annonce de cette venue avait fait naitre quelques craintes au sein de la population ce printemps. Le chef du service de l’action sociale tente de rassurer. Jérôme Favez.

Guillaume Abbey