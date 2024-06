RC - Dernières infos

Monthey : le C.O. du Reposieux inaugure un parc pensé et réalisé par les élèves

La cour du Cycle d’orientation du Reposieux était en effervescence vendredi juste après les cours. Pas pour le week-end ou les vacances qui s’approchent, mais pour une inauguration.

Elèves, profs, parents et officiels baptisaient une parcelle aménagée par les écoliers montheysans. De 1’147 mètres, cet espace acquis par la Commune, sur lequel se trouvait l’an dernier encore une maison privée, est devenu un véritable lieu de ressourcement.

Situé au cœur du préau du Cycle d’Orientation du Reposieux, l’espace vert comprend un couvert, dont le toit est constitué de tuiles récupérées sur ladite maison, qui s’élevait sur ce même site. Ces tuiles ont été réaffectées, assainies, peintes puis disposées par les ouvriers en herbe.

Sous cette voûte durable, il sera possible de pique-niquer et de venir même en dehors des heures d’école, puisque le lieu est ouvert au public, et est destiné à toute la population. Des tables adaptées aux personnes à mobilité réduite ont été aménagées.

Du vert, de la récupération et de la durabilité. C’est sur ces trois piliers que le projet a démarrés en septembre 2023, au début de l’année scolaire. Les élèves et leurs enseignants ont été appuyés par l’atelier MOP A, basé à Renens dans le canton de Vaud. Trois architectes, dont Sophie Wobmann, sont venus dans le Chablais encadrer les 568 élèves montheysans. Elle nous fait un petit tour du propriétaire.

Véritable ilot de verdure au milieu d’un secteur dominé par le minéral, le parc a été pensé pour trancher avec ces atours « d’un autre temps, mais sans juger les actions du passé » commente le président de Monthey Stéphane Coppey lors de l’allocution inaugurale.

Dès le début de l’année scolaire, les élèves ont été intégrés au projet. Sophie, entre ces 14 et 15 ans, est en 11e. Elle et son groupe ont effectué les travaux sur les tuiles placées sur la toiture.

Des tables à pic-nic ont été aménagés. Elles sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Guillaume Abbey