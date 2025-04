RC - Dernières infos

Monthey: le bâtiment communal « Simplon 10 » sera inauguré à la fin de l’année

Le bâtiment communal « Simplon 10 » à Monthey sera inauguré à la fin de l’année. Il regroupera sous le même toit le service « Enfance, Jeunesse & Intégration ».

A Monthey, c’est la tendance depuis quelques années : réunir sous un même toit ses prestations. Après avoir regroupé les services techniques, en 2022, dans un bâtiment flambant neuf au quartier des Ilettes, puis en mai 2024, la culture, le tourisme et le jumelage ont été placés à la « Casa Nova », située dans l’ancienne médiathèque, un nouveau pôle de services communaux va voir le jour dans le chef-lieu chablaisien.

« Simplon 10 » (situé à l’Avenue du Simplon 10) ouvrira à la fin de cette année. Pour rappel, il regroupera en un seul lieu, le service « Enfance, Jeunesse & Intégration », dispersé actuellement sur plusieurs sites. Notamment à la Maison du Monde et à Soluna. « Il nous a paru judicieux et pertinent de les réunir. Cela facilitera la collaboration et les échanges entre des services faisant appel à des compétences très proches », explique le président de la Commune de Monthey Fabrice Thétaz.

En raison du remaniement des dicastères opéré au lendemain des élections de l’automne et du classement par l’Etat du Valais du bâtiment, l’inauguration a été reportée d’une année. Fabrice Thétaz.

Pour rappel, le coût total de ces travaux est de 4,5 millions de francs. A noter qu’en parallèle du chantier du bâtiment, la Ville entreprend d’aménager les extérieurs. Elle invite la population et les futurs employés du site à des ateliers participatifs le mardi 1er et mercredi 2 avril 2025 sur place.

Guillaume Abbey