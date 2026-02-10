RC - Dernières infos

Monthey : L’Amicale du Pronto 62 fête cette année les 30 ans de sa cantine ambulante

La cantine ambulante de l’association « L’Amicale du Pronto 62 Monthey et environs » fête ses 30 ans. Sous ses airs de camion de pompier, puisqu’il fut utilisé comme tel de 1962 à 1996, l’emblématique véhicule vit une deuxième vie.

C’est l’histoire d’un véhicule mythique — le Pronto 62 —, autrefois utilisé par les Sapeurs-Pompiers de Monthey, qui fut transformé en cantine ambulante. Pour tout comprendre, reprenons depuis le départ.

Au début des années soixante, en 1962 pour être précis, le corps des Sapeurs-pompiers de Monthey acquiert un véhicule flambant neuf, le tout premier du genre : un Chevrolet Apache. Devant ses excellentes performances et sa fiabilité, le quatre-roues d’urgence rouge pétant est entretenu, modifié et chouchouté au point de voir son espérance de vie se rallonger. Des retouches qui lui permettent également de rester dans les normes.

Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, voici venu le temps de la retraite pour le robuste « Pronto 62 ». Un surnom en italien qui rappelle le statut « toujours prêt et disponible », collant à la peau de tout camion de pompier, même après 34 ans de « caserne ».

Une cantine ambulante

Puis arrive très vite le temps du dilemme. La logique fait face à l’émotion. Que faut-il faire de cette historique soldat du feu motorisé ? L’État-major de l’époque tranche : on le garde et on lui offre une deuxième vie. Ainsi, le Pronto 62 du corps des Sapeurs-pompiers de Monthey se détourne de la casse, prend un virage à 180 degrés et s’apprête à être transformé en … cantine ambulante.

En 1996, il troque ses lances incendies, ses sirènes (enfin pas tout à fait) et ses gyrophares, contre une tireuse à bières, un four à raclette, un grill et des tables.

Joël Abbet, membre et secrétaire de l’Amicale, était notre invité mardi soir dans le mag de 17 heures. Il revient sur cette aventure et la soixantaine de membres qui la font vivre encore aujourd’hui.

Guillaume Abbey