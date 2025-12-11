RC - Dernières infos

Monthey: la restauration de l’Eglise commencera dans la foulée des festivités de Pâques en avril 2026

Les travaux de l’Eglise de Monthey démarreront en 2026, pour une durée de 18 mois. Devisé à quatre millions de francs, ce chantier permettra de rendre au bâtiment, consacré en 1855, son éclat originel.

Les travaux de l’Eglise de Monthey ont passé un dernier écueil la semaine passée. En effet, le Conseil général montheysan a validé, lundi 1er décembre, le budget 2026 libérant un million de francs de part communale dédiée à la restauration de l’Eglise néo-classique, située au centre de la Cité. De tels travaux sont ainsi effectués chaque demi-siècle environ et permettront de restaurer les matériaux d’origine. « On les dépoussière, mais on ne les remplace pas. Et tout ce qui est neuf doit être réversible », précise Maria Portmann, conservatrice cantonale des monuments historiques à l’Etat du Valais.

« Les bancs ont été massacrés »

Erigée en 1855 après quatre années de travaux de construction, l’Eglise de Monthey a régulièrement fait l’objet de travaux durant son plus d’un siècle et demi d’existence. Si certains respectaient l’enveloppe originelle du bâtiment, d’autres l’ont altérée. « Un de mes prédécesseurs a massacré les bancs du fond de l’Eglise, où plus tard du béton a été coulé pour remplacer les pierres en granit. La restauration a aussi pour but de palier les erreurs commises », expose Jérôme Hauswirth, curé des paroisses de Choëx, Monthey, Collombey et Muraz.

Avec la restauration du mobilier et du sol, seront inclus dans le rafraîchissement du lieu de culte, un dépoussiérage des autels et de l’orgue, une réfection de la toiture et des façades, un toilettage de toutes les peintures murales et celles de la voûte, notamment.

Mais avant d’engager ces travaux, des spécialistes ont pris le temps d’analyser le bâtiment et d’envisager tous les choix possibles. « Puis, nous nous déterminerons sur les solutions respectueuses du monument historique et en cohérence avec l’enveloppe budgétaire », explique Erik Bonerfält, architecte au Service Immobilier et Patrimoine pour les monuments historiques du Bas-Valais. « Pour les crépis ou les peintures par exemple, des couches synthétiques ont été appliquées dans les années septante et quatre-vingt, qui ne nous intéressent moins que les matières minérales, comme la chaux, utilisées à l’origine », détaille-t-il.

1 an et demi de fermeture au public

Consacrée en 1855, l’église aura un an et demi, entre 2026 et 2027, pour se refaire une jeunesse et « retrouver sa beauté originelle », souligne Jérôme Hauswirth. Tous les offices, à l’image de Noël, des funérailles, des mariages, des premières communions, ou encore des messes ordinaires du week-end seront répartis, entre Choëx, Collombey et sur plusieurs sites à Monthey, comme le Théâtre du Crochetan et la salle du Figuier.

Pour rappel, le coût total est de quatre millions de francs pour ce premier nettoyage depuis les années 70, auquel sera ajoutée la réfection du clocher datant du XVIIIe Siècle.

Jérôme Hauswirth

Guillaume Abbey