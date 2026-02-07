RC - Dernières infos

Monthey: la princesse du 153e Carnaval est… Fabienne 1ère

Fabienne 1ère est la nouvelle princesse du 153e Carnaval de Monthey.

Fabienne Chappex est costumière depuis 24 ans, et c’est elle qui a imaginé, et cousu plus de 300 costumes. Le 20e cousu pour le Carnaval sera le sien ! Bourgoise montheysanne, elle est également maman de 3 enfants et malgré une fracture quelques semaines avant le grand jour, elle aborde son règne « avec thé au cynorhodon à portée de main, humour aiguisé et doigts de fée », selon un communiqué des organisateurs de la manifestation.

