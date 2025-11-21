RC - Dernières infos

Monthey : la maison du Cotterg pourrait accueillir la police municipale dès 2028

Dès 2028, la quarantaine d’employés du service montheysan de la sécurité pourraient déménager à la Maison du Cotterg. D’un montant de 3 millions de francs environ, les travaux pourraient commencer l’an prochain.

Un nouvel hôtel de police municipale va voir le jour à Monthey, selon le souhait de l’exécutif formulé le 11 novembre dernier, lors de la présentation du budget 2026.

Avec le déménagement du Centre Médico-Social du Bas-Valais, la Maison du Cotterg est laissée vacante. Située à proximité de la Gare AOMC et de la route cantonale, la bâtisse, propriété de la Commune de Monthey, sera réaffectée, dans le but d’accueillir la quarantaine de personnes employées par le service « sécurité » de la Commune.

Cette remise totale aux normes est devisée à trois millions de francs environ. Fabrice Thétaz, président de la commune de Monthey.

Ce montant sera soumis au vote du Conseil général de Monthey au début du mois de décembre, au moment des débats sur le budget communal 2026.

Guillaume Abbey