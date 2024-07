RC - Dernières infos

Monthey: la Gare, Arts et Jeunesse a conclu sa première année complète dans son nouvel écrin.

Autrefois basée au P’tit Théâtre de la Vièze sous l’appellation La Bavette, l’association a pris ses quartiers à la nouvelle salle de la gare à Monthey, depuis mars 2023.

L’occasion pour ses responsables d’offrir de nouvelles expériences à son jeune public, mais aussi aux artistes venant s’y produire. Si l’unique difficulté était de « gérer les nostalgiques de La Bavette », selon la directrice de l’association Catherine Breu, il a fallu franchir tout de même quelques étapes. « Mais bien anticipées, sourit celle qui est à la tête de la structure depuis 2015, et qui a obtenu le Prix spécial culturel du canton du Valais en 2022, comme la nouvelle identité, le déménagement, les infrastructures rénovées et l’offre extra-muros ».

Guillaume Abbey est allé à la rencontre de Catherine Breu, la directrice de la Gare, Arts et Jeunesse, pour faire le bilan de cette première année, bouclée intégralement sous ses nouveaux atours.

Vous pouvez retrouver la programmation de la prochaine saison sur le site internet de La Gare, Arts et Jeunesse. Et réécouter l’interview à ce propos diffusée le 20 juin dernier.

Pour marquer le coup, l’association, spécialisée dans les arts pour les jeunes, a décidé de se présenter sous forme d’animation. Pour ce faire, elle s’est entourée de plusieurs artistes, dont les Montheysans Emilie Bender et Ludovic Chappex.

Une page animée est disponible sur le site de La Gare, Arts et Jeunesse, qui détaille ses missions et ses déclinaisons, à savoir la Loco, la salle de la Gare et le Wagon. Catherine Breu.

Guillaume Abbey