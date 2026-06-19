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Monthey: la 10ème édition de l’opération « Donner au lieu de jeter » se déroulera ce samedi

La 10e édition de l’opération « Donner au lieu de jeter » se déroulera ce samedi à Monthey.

Lancé en 2021, le concept est organisé par la commune et permet aux citoyens et citoyennes de se débarrasser des objets dont ils ne se servent plus. Deux fois par année, au printemps et en automne, ils peuvent ainsi faire le tri et donner une seconde vie à leurs biens matériels. L’objectif est non seulement de promouvoir le recyclage et de limiter la surconsommation, mais le bénéfice d’une telle opération est aussi économique. Arnaud Dubois, municipal en charge du service infrastructures, mobilité, environnement et sports à Monthey.

La dépose d’articles en bon état se fera de 9h à 11h sur le parking du Pont-Rouge, et dès 10h, ils seront à la libre disposition des montheysans et montheysannes.