Monthey : « Job Vibes », la plateforme d’échange entre les entreprises et les futurs apprentis

La 3e édition de « Job Vibes » a débuté mercredi matin au centre commercial M-Central à Monthey. Durant une semaine, huit stands présenteront plus d’une trentaine de formations et d’apprentissages.

Cette année, le mini salon de l’apprentissage chablaisien peut compter sur deux nouveaux stands, ceux de SATOM SA et des métiers de la restauration et l’hôtellerie. « Nous souhaitions pouvoir mettre en lumière les formations dans les secteurs de la durabilité et de la restauration », commente Magaly Lambert, responsable de l’événement. A eux deux et par rapport aux éditions initiales, ils ajoutent une dizaine d’apprentissages à découvrir lors de cette semaine, qui se terminera mercredi prochain, le 24 septembre.

Créé en 2023, Job Vibes est une plateforme permettant de stimuler les échanges entre les entreprises de la région, parfois en manque de main d’œuvre, et les futurs apprentis, dont certains sont encore élèves au Cycle d’Orientation, et viennent d’entamer leur dernière année de scolarité obligatoire.

Le + de Job Vibes : les échanges directs entre élèves et apprentis en cours de formation dans les entreprises participantes. « Les jeunes parlent aux jeunes. Ils ont leur propre langage et les apprentis sont moins intimidants qu’un patron ou un responsable », affirme celle qui est à l’origine de l’événement.

Et les faits semblent lui donner raison. Dès l’ouverture du Salon mercredi matin, des élèves du Cycle de Monthey et du SEMO de Sion se pressent sur les stands d’exposition, et très vite s’enclenchent les conversations avec les apprentis, juvéniles ambassadeurs de leur branche.

Job Vibes s’inscrit dans un contexte difficile, rythmé par des pénuries de main-d’œuvre et de crise des vocations. Pour Magaly Lambert, le salon est là pour susciter l’intérêt des jeunes.

Reportage

Guillaume Abbey