Monthey : initialement prévu en 2022, le centre de documents d’identité ouvrira ses portes au printemps 2025

Le Conseil d’état valaisan avait désigné la ville de Monthey en novembre 2021 pour accueillir ce centre. Annoncée en 2022, l’ouverture se fera finalement entre fin mars et début avril 2025.

Ce retard de plus de deux ans est multifactoriel. L’état du Valais a fait face à plusieurs difficultés, car le lieu doit être accessible à toutes les mobilités, en transports publics et doit être à proximité du centre-ville de Monthey. Ce sont donc les locaux de l’ancienne poste situés dans le quartier de la gare CFF qui ont été choisis. Sandra Tiano, cheffe du service valaisan de la population et des migrations.

Troisième centre du genre avec Viège et Sion, les habitants du Bas-Valais pourront désormais s’y rendre, en train, en bus, à pied ou en voiture afin de commander leur passeport biométrique et leur carte d’identité. Le Canton indique également que la population étrangère pourra y renouveler leurs permis.

Ce lieu est provisoire, ajoute Sandra Tiano « dans l’attente d’un bâtiment regroupant plusieurs services de l’Etat », mais elle rassure « ce centre restera à cet endroit durant plusieurs années ».

Guillaume Abbey