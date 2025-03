RC - Dernières infos

Monthey inaugure sa première « Journée des Bonnes Affaires »

Trois étudiantes chablaisienne créent « La Journée des Bonnes Affaires », une brocante censée valoriser une consommation responsable. Elle se tiendra à la salle de la Gare samedi, de 10h à 16h.

Elles sont trois étudiantes à l’école de commerce de Monthey et ont mis sur pied une brocante communautaire. Chiara (17 ans), Colyne (16 ans) et Alicia (16 ans), en deuxième année de l’ECCG à Monthey, ont, dans le cadre du cours Mandats pratiques, mené à bien un projet.

Celui-ci, baptisé « La Journée des Bonnes Affaires », aura lieu le samedi 8 mars de 10h à 16h, à la salle de la Gare de Monthey. Cette journée, dédiée aux emplettes et aux bons filons, vise une consommation responsable, tournée vers le réemploi des matières et des objets.

Bien plus qu’une friperie, l’événement permettra de vendre et d’acheter des biens, alimentaires notamment. « Que du fait-maison », avertissent les organisatrices. « Nous ne voulons pas que la personne achète ses articles au supermarché, puis vienne les vendre chez nous » complète Colyne, une des trois étudiantes à l’origine de cette journée.

Disponibles sur les étalages également, on trouvera des ustensiles, des accessoires du quotidien et bien sûr des habits de seconde main. « Cette journée aura un côté écologique. C’est important. Notre génération subira les changements climatiques, donner une seconde vie à des objets, c’est plus utile que les mettre à la poubelle », clame Chiara.

Bien qu’elle n’ait pas encore eu lieu, la manifestation pourrait avoir des suites. Alicia, étudiante à l’école de commerce de Monthey.

Les organisatrices indiquent « qu’une tombola est prévue. » Et concluent « qu’il est encore possible de louer un stand » en passant par le formulaire du site internet de « La Journée des Bonnes Affaires ».

Présentes dans nos studios ce jeudi matin, les trois organisatrices (de g. à dr. Colyne, Alicia et Chiara) concrétisent ce projet dans le cadre d’un travail au sein de l’école de commerce de Monthey.

Guillaume Abbey