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Monthey inaugure COSMO 10, nouveau pôle dédié à la cohésion sociale

La Ville de Monthey s’apprête à ouvrir COSMO 10, un bâtiment entièrement dédié à la cohésion sociale. Situé à l’avenue du Simplon 10, ce nouveau lieu centralisera dès le 13 avril 2026 plusieurs services et espaces jusque-là dispersés, avec l’ambition de renforcer le vivre-ensemble.

La Ville de Monthey s’apprête à ouvrir COSMO 10, un nouvel espace consacré à la cohésion sociale situé à l’avenue du Simplon 10. Ce bâtiment historique rénové réunira en un seul lieu les secteurs enfance, jeunesse et intégration, jusqu’ici répartis sur plusieurs sites.

Ce nouveau pôle accueillera notamment les équipes du service, le secteur jeunesse Soluna, le bureau de l’intégration, des salles de cours de français ainsi qu’un carrefour associatif et une bibliothèque interculturelle.

Le Service Enfance, Jeunesse et Intégration change également de nom pour devenir le Service de la Cohésion sociale, afin de mieux refléter ses missions et son rôle auprès de la population.

Pensé comme un lieu ouvert et accessible, COSMO 10 vise à renforcer les liens entre les habitants et les acteurs sociaux. L’ouverture au public est prévue dès le 13 avril, après l’emménagement des équipes durant les vacances de Pâques.

/comm-jga